Специалист обличил Украину

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук дал понять, что не верит заявлениям Киева, и считает, что за его "псевдомиролюбивой риторикой" стоит желание "завоевать симпатии стран глобального Юга и переманить их в антироссийский западный лагерь".

Он напомнил, что на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией, поэтому, сделал вывод Полищук, не стоит верить якобы дружелюбным сигналам Киева.

"Пока указ остается в силе и ведется работа по навязыванию "формулы", все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством. Уверены, что в странах мирового большинства это понимают", - цитирует Полищука ТАСС.

Напомним, что российский президент Владимир Путин не раз утверждал, что страна была и остается готовой к обсуждению политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но "Киев этого не желает".

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