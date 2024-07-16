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Игры дружбы в России перенесли на 2025 год

14:53
  • вторник
  • 16 июля 2024

Изначально они должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года

Всемирные игры дружбы в России перенесли с 2024 на 2025 год. Об этом во вторник, 16 июля, рассказал президент Федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов.
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Как отметил Агапитов, "были запланированы Игры дружбы", однако "официально я знаю, что их перенесли на следующий год". Источник этой информации он не назвал.

При этом глава федерации подчеркнул, что российские тяжелоатлеты рассматривали Игры дружбы как главный международный турнир года, а после переноса турнира они уже получили приглашения от других государств на сборы и матчевые встречи, сообщает РИА Новости.

В июне генеральный директор организационного комитета Игр дружбы Алексей Сорокин сообщал, что соревнования, которые должны были проводиться в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, решили сдвинуть по срокам. Новые даты тогда не оглашали, пообещав своевременно предоставить информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки Запада бойкотировать российские соревнования, подчеркнул, что в аббревиатуре МОК (Международный олимпийский комитет) буква "М" не означает "монополию" на спортивный мир. Так он ответил на призыв МОК к государствам отказаться от участия в Играх дружбы.

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