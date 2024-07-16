От Байдена скрывают правду о масштабах предвыборной катастрофы

Политик даже не знает, насколько он непопулярен у американцев

Президент США Джо Байден недостаточно информирован о ходе предвыборной гонки за Белый дом, так как он прислушивается к узкому кругу своих советников, не предоставляющих ему полную политическую картину. Об этом в понедельник, 15 июля, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, конгрессмены из числа демократов и политтехнологи, работающие над переизбранием Байдена, в последние дни стали чаще выражать опасения, что он прислушивается лишь к узкому кругу помощников, которые ограничивают объем получаемой им информации.

В итоге Байден не владеет данными соцопросов о своей непопулярности у избирателей. Например, он утверждал, будто в трех последних таких опросах был "на четыре процентных пункта" выше Трампа.

Однако степень информированности Байдена крайне важна в связи с "политической турбулентностью" и призывам к престарелому политику добровольно отказаться от дальнейшей борьбы за переизбрание, подчеркивает WP.

Ранее источник в Белом доме рассказал, что группа помощников из ближайшего окружения президента США на протяжении многих лет работали над тем, чтобы скрыть от мира подлинный уровень когнитивных способностей Джо Байдена. Однако план провалился.

При этом американский политик регулярно попадает впросак со своими странными высказываниями и поступками, включая попытки нахамить в адрес президента России Владимира Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Джо Байден "демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя".

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