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В Бурятии более 100 тысяч человек остались без электричества

15:09
  • вторник
  • 16 июля 2024

На Гусиноозерской ГРЭС случилась авария

На Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии произошло аварийное отключение на втором энергоблоке.

Это привело к ограничениям подачи электричества в Забайкалье. В частности, в Бурятии без света остались более 115 тысяч человек, передает РИА Новости

Отключение частично затронуло семь муниципальных образований, город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов. 

На устранение причин может уйти два часа, сообщили в мэрии регионального центра. На месте аварии работают энергетики.

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