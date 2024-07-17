Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Стрельцам нужно приобрести товары для творчества, праздников, хобби или отдыха
Овны
Потратьтесь сегодня на вещи, которыми будете пользоваться только вы: новую одежду, телефон, косметику. Это повысит самооценку, и ваше настроение взлетит.
Тельцы
День интригующего шопинга: купите что-то вопреки воле близких. Что-то слишком смелое или дорогое по мнению мамы, но чего вам нестерпимо хочется.
Близнецы
Как известно, подарки лучше покупать заранее. Сегодня вам удастся найти то, о чем мечтают ваши близкие, чтобы не бегать по магазинам перед чьим-то днем рождения.
Раки
Если вы строите карьеру или бизнес, вам не обойтись без деловой одежды. Именно сегодня звезды помогут выбрать что-то достойное и близкое вам по духу.
Львы
Сделать новую прическу, поменять имидж – эти перемены в жизни сегодня приветствуются. Венера в вашем знаке поможет выглядеть ярко и стильно!
Девы
Настал благоприятный день для покупки мелочей, связанных с деньгами. Монетки, фен-шуй символы, новый кошелек или то, что ассоциируется у вас с богатством.
Весы
Наслаждайтесь общением, особенно с женщинами, это повысит ваш уровень энергии. Погуляйте в парке или по улицам, посидите в кафе с подругой, мамой, сестрой.
Скорпионы
Купите себе сегодня красивый и дорогой ежедневник или планер. Он будет привлекать к вам удачу и создавать имидж успешного человека, звезды обещают.
Стрельцы
Вам срочно нужны товары для творчества, праздников, хобби или отдыха. Сделайте себе такой подарок – эти покупки окрылят вас и напомнят лучшие дни.
Козероги
Порадуйте себя атмосферными вещицами для дома. И хотя вы не слишком сентиментальны, вспомните что-то милое из детства и купите домой похожий предмет.
Водолеи
Если вы находитесь в поиске своей половинки, купите парные предметы или символы любви типа голубков. Тем, у кого есть супруг или супруга, можно заказать совместный портрет.
Рыбы
Потратьтесь на свое здоровье в этот день. Никакие ультрамодные наряды не сравнятся с пользой, которую принесет абонемент в спортзал или на курс массажа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram