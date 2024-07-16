Европу напугало выдвижение кандидатуры Вэнса вице-президентом при Трампе

Он значительно сократит трансатлантические связи в сфере безопасности

Выдвижение сенатора-республиканца от штата Огайо Джей-Ди Вэнса укрепил страхи Европы в отношении второго президентского срока Дональда Трампа. Победа республиканца означает для Европы ослабление сотрудничества с США в сфере безопасности. Также ожидается прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что хорошие показатели Трампа в опросах и на дебатах уже напугали европейские страны. В Старом свете переживают из-за возможного прихода к власти республиканцев в США. В европейских столицах опасаются, что Трамп введет тарифы, которые навредят экономике Евросоюза.

Вэнс известен критическими высказываниями по поводу многомиллиардной военной помощи Украине. Он призывал к переговорам с Россией и завершению конфликта. На Украине считают номинацию Вэнса "явным сигналом" для Киева и полагают, что им нужно будет придумать новые способы общения с США, передает РИА Новости.

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