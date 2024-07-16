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Объявлена цена за проезд по новому обходу Твери в составе М-11

15:15
  • вторник
  • 16 июля 2024

На открытии побывал президент

Сегодня, 16 июля, Владимир Путин дал старт движению по автодорожному обходу Тольятти и принял участие в церемонии запуска последнего отрезка трассы М-11 "Нева", который проходит через Тверь. Новый участок сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом на час.

Также сейчас стала известна стоимость за проезд по новому обходу Твери в составе М-11. Как передает РИА Новости со ссылкой на "Автодор", это 540 рублей для легковых машин и 970 рублей для грузовиков. Всего же цена проезда по трассе М-11 с учетом нового участка составит от 3 200 рублей для легковых авто, от 6 600 рублей — для грузовых. Также в "Автодоре" напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.

Ранее на открытие последнего участка трассы Москва - Санкт-Петербург Владимир Путин поехал за рулем отечественного седана Lada Aura. Напомним, что платная трасса между столицами уже функционировала, но работала не в полной мере. Большой отрезок в районе Твери отсутствовал, и автомобилистам приходилось съезжать на бесплатный участок дороги, где их "поджидали" светофоры, ограничение скорости, неудобные повороты и , как следствие, постоянные пробки.

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