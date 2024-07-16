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МВД России опровергло прием на службу иностранцев

15:37
  • вторник
  • 16 июля 2024

Это фейк

Сообщения о приеме на службу в российские органы внутренних дел иностранных граждан не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 16 июля, рассказали в Министерстве внутренних дел России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк напомнила, что, в соответствии с российским законодательством, сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства или подданства иностранного государства.

Также сотрудники органов внутренних дел России не могут иметь вид на жительство или иное основание для постоянного проживания территории иностранного государства.

При этом у России есть соглашения с другими странами, регламентирующие подготовку специалистов для МВД этих государств. Но такие иностранцы возвращаются на родину, закончив обучение, и не принимаются на службу в российскую структуру органов внутренних дел, цитирует Ирину Волк ТАСС.

Ранее пошли слухи о якобы участии граждан Индии в специальной военной операции на Украине в рядах российской армии. В Кремле отказались давать комментарии по этой теме, переадресовав соответствующие вопросы в оборонное ведомство.

Курсировали сплетни и о привлечении Россией кубинцев к боям на Украине. Песков подчеркивал, что "каких-то обобщающих формулировок здесь быть не должно, поскольку это неуместно".

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