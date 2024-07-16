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В России появился первый водородный полигон

15:53
  • вторник
  • 16 июля 2024

Он обеспечит электричеством труднодоступные районы Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске запустили первый в России водородный полигон. Его открыл во вторник, 16 июля, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

С помощью водородного топлива власти обеспечат электричеством труднодоступные районы Сахалина и Курильские островов, что позволит уйти от дизельной генерации в этих регионах страны.

Разработки в этом направлении сегодня также демонстрируют на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024". Впоследствии эти технологии планируется тиражировать в другие регионы Дальнего Востока и всей России, сообщает ТАСС.

Развитию энергетики российские власти уделяют большое внимание. Вице-премьер Александр Новак назначен в федеральном кабмине куратором таких направлений, как системы накопления энергии, технологии передачи электроэнергии, а также развитие водородной энергетики на основе природного газа и атомной энергии.

Еще в 2021 году Новак рассказывал об инициативах по "озеленению" российской энергетики. Нацпроект "Чистая энергия" взаимосвязан с инициативой "Электромобиль и водородный автомобиль", в рамках которого власти стимулируют производство отечественных тяговых аккумуляторных батарей и компонентов к ним, а также водородных топливных элементов и заправочной инфраструктуры на водороде.

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