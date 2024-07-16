Врач назвал самые частые травмы при езде на электросамокатах

Падение может привести к инвалидности
Самые частые травмы при падении с электросамоката – это тяжелые околосуставные переломы.
Лечение такого перелома сопряжено с достаточными трудностями и различными осложнениями, рассказал РИА Новости врач травматолог-ортопед Дмитрий Стафеев. Падение может закончиться инвалидностью.
"Основные травмы, полученные в результате ДТП на электросамокате: тяжелые внутри - и околосуставные переломы", - сообщил он.
Врач призвал самокатчиков быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не пренебрегать средствами защитной экипировки.
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