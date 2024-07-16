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"Революционное изменение": Вильфанд сообщил о похолодании в Москве

15:42
  • вторник
  • 16 июля 2024

Тепло продержится еще два дня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какой будет погода в ближайшие дни в столице. Он сообщил, что вплоть до четверга, 18 июля, сохранится высокая температура, но затем ее ждет "революционное изменение".

В частности, до среды, 17 июля, столбики термометров покажут +31...+32 градуса, в четверг, 18 июля, в первой половине дня ожидается +25…+29 градусов, а вот после обеда через Москву пройдет холодный фронт, который принесет облачность, осадки и грозы. В результате произойдет заметное понижение температуры. В пятницу, 19 июля, в столице ожидается уже +20…+25 градусов, по области — от +21 до +26 градусов, сообщает Вильфанд. Такой температурный показатель будет характерен и для выходных.

Ночью тоже станет заметно прохладнее. Столбики термометров покажут +15...+16 градусов, что, по словам синоптика, климатически абсолютно нормально, передают "Известия".

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