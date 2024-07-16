В США признали явную деградацию Байдена

В Трампе больше жизни, он боец

Очевидная деградация – так оценивает поведение президента США Джо Байдена подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Ситуации, когда американский лидер падал на лестнице и уходил со сцены с помощью своей команды, выглядят ужасно даже в сравнении с тем, каким был политик еще четыре года назад – или раньше, в бытность свою сенатором и вице-президентом, подчеркнул эксперт.

Сравнение с бывшим американским президентом, и нынешним кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом, конечно, не в пользу Байдена. По словам экс-подполковника, бывший президент может выступать без помощи телесуфлеров и четко отвечать на вопросы.

Особо эксперт отметил поведение Трампа во время покушения на него. После ранения политик сохранил самообладание, он встал и показал людям, что с ним все в порядке. Расмуссен подчеркнул: Трамп, будучи всего на три года младше Байдена, "гораздо более когнитивен" - в нем гораздо больше жизни и он боец, передают "Известия".

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