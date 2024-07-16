Гендерная акробатика: в Германии озадачились выбором пола

Вариантов - 60

Власти ФРГ запретили журнал Compact, который они считают правоэкстремистским. В офисах ежемесячника в четырёх федеральных землях прошли обыски. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, все эти действия связаны с опубликованным 13 июля в издании интервью официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она уже прокомментировала сегодняшние действия немецких властей, сравнив нынешнюю цензуру с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. Но большинство немцев даже и не заметят закрытие Compact. Они сейчас заняты выбором пола. Вариантов им предложили аж 60.

Такие опросы - главный тренд соцсетей. Бундестаг модная тенденция стороной не обошла. Участница - ранняя пташка и мечтательница Тесса Гансерер. Ещё недавно она была мужчиной. А теперь депутатка от партии "Зелёных".

Нике Славик - подружка Тессы Гансерер и однопартийка. Они чувствовали себя чужими в собственном теле. Теперь - в самый раз. Это раньше им нужно было пройти обследования у двоих психиатров стоимостью от тысячи евро. Ответить на неудобные вопросы. Теперь, согласно новому закону о самоопределении, можно менять пол раз в год. Сходил в ЗАГС - и дело в шляпе. Документ вступит в силу 1 августа.

"Эти люди всего лишь хотят указать в документах свой правильный пол. Больше никто не скажет про них, что они будто бы больные. Жизнь для них станет более простой и полной", - отметил Свен Леманн, представитель ЛГБТ*-сообщества в Бундестаге (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России).

Но есть нюансы. С принятием закона можно легко исполнять гендерно-акробатические этюды в юридической сфере. Шотландию в прошлом году потрясла история с двойным изнасилованием. Обвиняемый в момент совершения преступления был мужчиной. А когда его поймали, надев парик и розовый плащ, объявил себя представительницей прекрасного пола. И посадили его в женскую тюрьму. Немцы любят статистику, но сознательно не считают случаи насилия над обычными женщинами со стороны мужчин, сменивших пол. У Бундестага то и дело - митинги против нового закона.

Раскрывать пол человека закон запрещает. Немцы оказались перед дилеммой: трактовка этого пункта практически не имеет границ. Достаточно ли бывшую женщину назвать женщиной? Или категорию пола вообще стоит вытравить из немецкого языка - от греха подальше? Пока предлагают использовать местоимения "дей" или "ксир", что бы это ни значило. После смены пола в Германии можно отныне рассчитывать на льготы.

Интересно, что ждёт, скажем, профессора литературы, который, цитируя Фридриха Шиллера, воскликнет: "женщинам - слава!" Инъекцию адекватности на днях попыталась сделать студентам Университета Гёттингена депутат от партии ХДС Марайке Вульф. Но как только она взошла на кафедру, чтобы прочитать лекцию об опасностях нового закона, у двери и за окнами собрались пару сотен "продвинутых" молодых немцев. Женщину оскорбляли. Требовали "убраться подальше". Обзывали гендерной фашисткой. Против закона - и Доротее Бэр, депутат от ХСС.

А ещё, если ребёнок хочет, он может попросить заменить слова "мама" или "папа" в свидетельстве о рождении на "родитель". Переживших чудесное перевоплощение людей теперь обязаны пропускать в любые туалеты и раздевалки. И какие слова нужно будет подобрать, если они, скажем, проявят сладострастные намерения, чтобы не нарваться на штраф?

Любопытно заглянуть в будущее и узнать, заставят ли сборную Германии по футболу, знаменитую "немецкую машину", принимать женщин, ставших мужчинами в свой состав. На чемпионате Европы, который прошёл в Берлине, дойти до финала немцам так и не удалось. Этот турнир запомнится драками между футболистами сборной Германии и их болельщиками.

*признано экстремистским и запрещено на территории России

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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