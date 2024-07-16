Число пострадавших от отравления на севере Москвы выросло до 17

Предварительный диагноз - сальмонеллез

Несколько экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции, назначено в рамках уголовного дела об отравлении на севере Москвы. Как сообщило в Telegram столичное управление Следственного комитета России, число пострадавших возросло до 17.

Предварительный диагноз, установленный медиками – сальмонеллез. Следствие проверяет три точки быстрого питания, расположенные на Дмитровском шоссе. Проводятся следственные действия, изучается необходимая документация, изымаются продукты.

По данным СК, установлено местонахождение хозяина одной из точек питания. В ближайшее время его доставят в следственный отдел. Следователи устанавливают владельцев и сотрудников двух других точек общепита.

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