Московские рестораторы отправят выручку за выходные на нужды СВО

Об этом сообщили в столичном Департаменте торговли и услуг

Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента торговли и услуг.

"На прошедших выходных в центре Москвы сложился настоящий гастрономический маршрут, который привлек большое количество людей. С учетом того, что в рамках городского проекта "Лето в Москве" нам удалось увеличить существенно количество мест, благодаря тому, что мы ставили столы прям на проезжую часть (напомним, в этот день она была пешеходной), нам удалось как познакомить новых гостей с нашей гастрономией, так и принять наших постоянных посетителей. Вместе с тем, мы понимаем, что не все сейчас могут присоединиться к такому празднику, но при этом мы с благодарностью относимся к нашим согражданам, которые сейчас отстаивают возможность россиян жить нормальной жизнью. Часть выручки за выходные мы отправим через фонд на нужды семей СВО – в денежном выражении сумма составит более 1 млн руб.", – приводит пресс-служба слова основателя холдинга Pinskiy & Co Антона Пинского.

Как отмечается, столичные рестораторы часто принимают участие в фестивалях города.

"Город часто проводит фестивали, в которых так или иначе задействованы мы, московские предприниматели. Сейчас в столице проходит "Лето в Москве", и на прошлых выходных благодаря тому, что улицы стали пешеходными, мы зафиксировали приток клиентов и, как следствие, – рост выручки. 15% от оборота за выходные мы отправим через благотворительный фонд на нужды солдат в зоне спецоперации", – цитирует пресс-служба слова владельца ресторана "Краснодар" на ул. Большая Дмитровка Кобы Харатишвили.

Ранее сообщалось, что за пять лет более 200 тысяч пользователей зарегистрировались на портале поддержки малого бизнеса Москвы. Ресурс посетили более 15 миллионов раз, при этом наибольшую активность проявили предприниматели из сфер торговли и общественного питания.

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