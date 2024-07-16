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Раскрыта роль Илона Маска в выборе кандидатуры вице-президента при Трампе

16:53
  • вторник
  • 16 июля 2024

Решение было принято за день до истечения крайнего срока

Решение по выбору напарника Дональда Трампа по президентской гонке было принято за день до истечения крайнего срока. Помог сделать выбор кандидату от Республиканской партии американский предприниматель, владелец компании Tesla и социальной сети X Илон Маск.

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Как сообщили источники американского телеканала CNN, Маск звонил Дональду Трампу. И во время беседы советовал бывшему американскому лидеру выбрать себе в вице-президенты сенатора Джей Ди Вэнса.

По данным источников, Илон Маск был одним из нескольких людей, которые убеждали Трампа выбрать сенатора от штата Огайо. Республиканская партия США 16 июля утвердила Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты при Трампе с одобрения большинства участников съезда.

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