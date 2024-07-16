В РХТУ им. Менделеева открыли прием на востребованную специальность

Химическая технология : Технология парфюмерно-косметических композиций

В РХТУ им. Д.И. Менделеева стартовала приемная кампания, в рамках которой абитуриенты могут подать документы на новую магистерскую программу по направлению подготовки: 18.04.01 Химическая технология : Технология парфюмерно-косметических композиций.

Срок обучения - два года. Прием документов продлится до 20 августа. Стоимость обучения составляет 360 тысяч рублей в год.

Программа подготовки парфюмеров-технологов была разработана в связи с активным ростом рынка российской парфюмерии. Более подробная информация на сайте https://www.muctr.ru/abitur/magistr/enrol/.

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