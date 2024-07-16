Порошенко обрушился с критикой на прохлаждающуюся Раду

Народ призывают обливаться из ведра

Петр Порошенко пожаловался на прохлаждающуюся Верховную Раду на фоне призывов властей к народу отказаться от кондиционеров. По словам бывшего президента Украины, депутаты прохлаждаются не только в переносном, но и в прямом смысле, передает ТАСС.

Минэнерго Украины призвало жителей страны экономно потреблять электроэнергию. Ведомство предупредило о возможном росте использования электричества, в том числе из-за активной работы кондиционеров.

Ранее украинцам предложили бороться с аномальной жарой при помощи ведра и колодца. В Раде напомнили народу, что в течение 40 тысяч лет до рождения нынешнего поколения человечество справлялось со зноем без кондиционеров - с помощью пруда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram