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Порошенко обрушился с критикой на прохлаждающуюся Раду

17:26
  • вторник
  • 16 июля 2024

Народ призывают обливаться из ведра

Петр Порошенко пожаловался на прохлаждающуюся Верховную Раду на фоне призывов властей к народу отказаться от кондиционеров. По словам бывшего президента Украины, депутаты прохлаждаются не только в переносном, но и в прямом смысле, передает ТАСС.

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Минэнерго Украины призвало жителей страны экономно потреблять электроэнергию. Ведомство предупредило о возможном росте использования электричества, в том числе из-за активной работы кондиционеров.

Ранее украинцам предложили бороться с аномальной жарой при помощи ведра и колодца. В Раде напомнили народу, что в течение 40 тысяч лет до рождения нынешнего поколения человечество справлялось со зноем без кондиционеров - с помощью пруда.

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