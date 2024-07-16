В Москве пройдёт всемирный фестиваль циркового искусства "Идол"

Фестиваль состоится на арене Большого Московского цирка

Около 200 артистов из 17 стран выступят на фестивале циркового искусства "Идол" в Москве. Об этом сообщил народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Как отмечается в блоге Сергея Собянина, фестиваль состоится на арене Большого Московского цирка. Тема мероприятия звучит как "Русский свет".

"После пятилетнего перерыва мы возобновляем всемирный фестиваль циркового искусства "Идол". Это большое событие, интересное, и сложное соревнование. К нам приехали более 200 участников из 17 стран мира. 18–19 июля будут проходить основные соревновательные дни, 20-го – гала-шоу, 21-го – гала-шоу и церемония награждения", – сообщил Запашный.

Оценивать конкурсантов будут три независимых жюри. "В числе прочих нашу страну представляют наездники, акробаты, клоунские дуэты, дрессировщики слонов и бизонов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Лето в Москве" с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца проходит масштабный фестиваль "Театральный бульвар".

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