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Лавров в Совбезе ООН обвинил США в призывах к войне

17:54
  • вторник
  • 16 июля 2024

Пострадают не только Европа, но и США

Сергей Лавров обвинил США в призывах к войне. Глава МИД России председательствовал на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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Лавров напомнил участникам заседания, что на днях замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что Соединенные Штаты и союзники должны готовиться к затяжным войнам - причем не только в Европе.

Также Лавров напомнил слова представителя Белого дома Джона Кирби. Тот заявил от имени президента США, что Вашингтон не стремится к третьей мировой войне, так как "это имело бы ужасные последствия для Европейского континента". Российский министр подчеркнул: администрация Байдена сильно заблуждается, считая, что от новой глобальной войны пострадает не Америка, а ее европейские союзники, передает ТАСС.

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