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Лавров назвал условия урегулирования европейского кризиса

18:25
  • вторник
  • 16 июля 2024

Должны быть устранены его первопричины

Европейский кризис может быть урегулирован при условии устранения причин, его породивших. Это означает конкретные шаги по ликвидации угроз, исходящих со стороны Запада в отношении России, заявил глава МИД России Сергей Лавров

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Под председательством Лаврова прошло заседание Совбеза ООН. Российский министр напомнил, что условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент России Владимир Путин. Мирный план Москвы предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию.

Киевский режим инициативу отверг. В то же время, президент России отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. В Кремле подчеркивали, что возможность переговоров с Украиной, тем не менее, не отвергают - там есть другие легитимные органы власти, передает РИА Новости.

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