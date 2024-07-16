Мишустин обсудил развитие экономики регионов Северного Кавказа

Прорывные инвестиции принесли Северному Кавказу около 330 млрд рублей прибыли

Более 9,5 млрд рублей предусмотрено в бюджете этого года на создание инфраструктуры в регионах Северного Кавказа. Об этом заявил Михаил Мишустин в Грозном, где в эти дни проходит Кавказский инвестиционный форум.

По указу президента у площадки будет ежегодный статус. Достижения и планы на будущее регионы представили на выставке. Это сфера импортозамещения в АПК и современная медицина. Прорывные инвестиции, как отметил премьер, принесли Северному Кавказу около 330 млрд рублей прибыли, создано свыше 20 тыс. рабочих мест.

Как подчеркнул премьер, потенциал развития округа огромный. А запуск транспортного коридора "Север- Юг" дает возможность увеличить поставки российских товаров на новые рынки. Особое внимание развитию туризма.

"Главная задача — раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций, для запуска собственных производств, для создания новых рабочих мест", - сообщил Мишустин.

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