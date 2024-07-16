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Потушен пожар на территории заказника под Новороссийском

19:04
  • вторник
  • 16 июля 2024

К борьбе с огнем подключали авиацию

Локализованный ранее на площади 62 гектара пожар на территории заказника под Новороссийском потушен. Как уточняется в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, пламя ликвидировано в 18:05.

Почти в 20 российских регионах идёт борьба с природными пожарами
Распространение пожара под Новороссийском остановлено

Огненная стихия разыгралась в воскресенье на территории Абраусского заказника. Пожар распространялся в сторону хутора Дюрсо. Были затронуты базы отдыха, эвакуированы около 600 человек. Два человека пострадали, повреждены 68 построек. К борьбе с огнем подключали авиацию.

Еще один природный пожар возник в районе СНТ "Сосновка" под Геленджиком. Его локализовали на площади в 2 гектара. По данным оперштаба, пожар потушен в 18:10.

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