Евгений Селиверстов поддержал проект волонтеров по проверке доступности инфраструктуры для людей с ОВЗ

Подобный мониторинг в районе Братеево уже проводили год назад

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции столицы Евгений Селиверстов поддержал проект волонтеров по проверке доступности инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Как отмечается, волонтеры провели мониторинг объектов городской инфраструктуры района Братеево. Он велся в рамках проекта "Навигатор доступности".

"Подобный мониторинг в районе Братеево уже проводили год назад. В итоге за год еще пять объектов района оборудовали всем необходимым для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья", – сообщил Евгений Селиверстов АГН "Москва".

Руководитель проекта "Навигатор доступности" Татьяна Новикова рассказала ребятам о нюансах проверки. Депутат Государственной думы Евгений Нифантьев со своей стороны поблагодарил волонтеров за проделанную работу.

"Уверен, что ответственные лица прислушаются к результатам мониторинга и к следующему отчетному периоду объектов со статусом "доступно" в районе Братеево станет еще больше", – отметил он.

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