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Макрон принял отставку премьера Атталя

19:38
  • вторник
  • 16 июля 2024

Кабинет продолжает работу до назначения нового правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его кабинета. Об этом сообщает BFMTV.

Макрон не принял отставку премьера Франции Атталя
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Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон созвал Совет министров во вторник в 11: 30 в Елисейском дворце. Позже стало известно, что премьер-министр подал президенту Франции прошение об отставке своего правительства.

Габриэль Атталь вместе с членами кабинета занимается текущими делами. Они продолжат работу до назначения нового правительства, как ранее и было объявлено в Елисейском дворце. Атталь объявил, что выступит сегодня вечером в 20 часов по телеканалу TF1.

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