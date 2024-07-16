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Овечкина включили в список ста лучших спортсменов XXI века

20:01
  • вторник
  • 16 июля 2024

Форвард НХЛ занял 54-е место

Александр Овечкин включен в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии американского телеканала ESPN. Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" попал на 54-е место.

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Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Форвард на протяжении всей заокеанской карьеры играет за "Вашингтон", с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Он трижды побеждал на чемпионате мира в составе сборной России.

В рейтинге ESPN Овечкин обошел футболиста Килиана Мбаппе, боксера Мэнни Пакьяо, футболистов Роналдо и Златана Ибрагимовича. Список пока что опубликован до 51-го места, остальная часть появится позже.

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