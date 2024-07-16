ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай в ООН обвинил НАТО в разжигании конфликтов

20:27
  • вторник
  • 16 июля 2024

Альянс не останавливается ни перед чем

НАТО — региональный военный блок, оставшийся со времен холодной войны. Альянс до сих пор стремится расширить свою сферу влияния, не останавливаясь ни перед чем, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

Лавров в Совбезе ООН обвинил США в призывах к войне
Россия показала Генассамблее ООН дрон, атаковавший ЗАЭС

Миссия Китая при ЕС ранее призвала НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. Китайские представители заявили, что НАТО должна строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации.

Как отметил в ООН Фу Цун, НАТО не брезгует никакими средствами для создания ложных сюжетов. Альянс подливает масла в огонь любого конфликта, где бы они ни появлялись, разжигая конфронтацию в мире, приводит слова дипломата РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Саммит НАТО
Саммит НАТО
ООН
ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.