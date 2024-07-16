Альянс не останавливается ни перед чем

НАТО — региональный военный блок, оставшийся со времен холодной войны. Альянс до сих пор стремится расширить свою сферу влияния, не останавливаясь ни перед чем, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

Миссия Китая при ЕС ранее призвала НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. Китайские представители заявили, что НАТО должна строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации.

Как отметил в ООН Фу Цун, НАТО не брезгует никакими средствами для создания ложных сюжетов. Альянс подливает масла в огонь любого конфликта, где бы они ни появлялись, разжигая конфронтацию в мире, приводит слова дипломата РИА Новости.

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