У иноагента Земфиры проблемы: собравшиеся на концерт в Тбилиси фанаты остались без билетов

Билетный оператор списал все на сбой

У певицы Земфиры (признана в России иностранным агентом) возникли серьёзные проблемы с продажей билетов на концерт в Тбилиси. Певица анонсировала тур по Европе 27 июня, билеты поступили в продажу 1 июля.

Сразу после старта продаж билетов сайт билетного оператора PortalBilet фактически "лег". Поклонники не могли зайти на портал, а те, кому все же это удалось, не могли выбрать места и оплатить их. Более-менее сайт заработал спустя несколько часов.

Но на этом странности не закончились. Оператор продавал билеты по секторам, но без возможности выбора места. В службе поддержки тогда заявили, что система "рассадит" всех, что называется, рандомно. Затем стало понятно, что никому из тех, кто все же смог оплатить заветную покупку, билеты на концерт любимой певицы так и не пришли. Спустя несколько дней компания-организатор концерта Земфиры* в Тбилиси Honeycomb призналась, что система не справилась с наплывом желающих попасть на ее выступление, поэтому билеты начнут рассылать только после 8 июля.

Но и на этом злоключения поклонников не закончились. И если кому-то билеты все-таки пришли, то большинство фанатов Земфиры заветный пропуск на концерт так и не увидели. Организаторы и билетный оператор каждый день обещали вот-вот закончить рассылку билетов.

"У билетного оператора случился технический сбой из-за большого объема продажи билетов. Изначально, билет можно было купить без выбора мест в сектор. В дальнейшим, мы заранее сообщали, что система будет сама распределять места, согласно секторам и рассылать билеты всем после 8 июля. Так и произошло, клиентам каждый день высылаются билеты. Насчет пересадки. Клиенты могли оформить билеты там, где уже все было занято. Заказы были созданы и системе пришлось эти заказы пересаживать в другие сектора", - ответили в Honeycomb на запрос "ТВ Центра".

И вот 16 июля менеджмент Земфиры внезапно объявил, что певица даст еще один концерт на той же площадке 20 сентября. Радости поклонников не было предела. Многие из тех, кто уже спланировал поход на концерт 18 сентября, захотели посетить и второе выступление.

Но оказалось, что все не так просто. Спустя пару часов после анонса второго концерта PortalBilet начал рассылать покупателям билетов на выступление 18 сентября письма с предложением обменять их на позднюю дату, потому что произошёл так называемый овербукинг - продали больше, чем площадка может вместить. Судя по сообщениям поклонников в официальном Telegram-канале Земфиры, без билетов остались как раз те, кто купил их в первые часы.

"В связи с большим количеством заявок и ограниченным числом мест в категории "танцпол" на концерт Земфиры, который состоится 18 сентября, мы рады предложить вам два варианта: заменить на места в Секторах без доплаты или заменить билеты на танцпол на дополнительный концерт 20 сентября", - говорится в письме билетного оператора.

В ответ на возмущения фанатов PortalBilet отвечает, что выбора у них фактически нет: все билеты на танцпол проданы. Отдельно стоит отметить, что представители самой певицы за эти две недели никак не реагировали на ситуацию с продажей билетов.

UPD 20.53: Вечером Земфира* все же отреагировала на ситуацию с билетами. Певица принесла извинения за случившееся и объявила, что концерт 20 сентября не состоится.

"Поняла, что организатор продал больше билетов на 18 число. Приложу все усилия, чтобы купившие попали на концерт. Понадобится — сокращу объём сцены", - написала Земфира* в своем Telegram-канале.

* - признана в России иностранным агентом.

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