Глава Евросовета отверг мирные предложения Орбана

По словам Мишеля, переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины

Переговоры о мире на Украине не могут идти без Украины, аявил Шарль Мишель. Так глава Европейского совета объяснил, почему отвергает мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Мишель утверждает в ответном письме венгерскому премьеру, что политика ЕС по наращиванию поставок оружия Киеву - это не политика войны, а "совсем наоборот". Содержание письма приводит агентство Reuters.

Также глава Евросовета указал Орбану, что ротационное председательство в Совете ЕС не имеет полномочий представлять Европейский союз на международной арене. Соответственно, по словам Мишеля, Венгрия не имеет права выдвигать мирные инициативы без согласия Брюсселя.

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