Проект "Безопасные каникулы" стартовал в Южном административном округе

Цель проекта - профилактика травматизма детей

В Южном административном округе столицы начался проект "Безопасные каникулы". Это серия мероприятий, цель которых - профилактика травматизма детей в летний сезон.

"Мы поддерживаем этот проект, предложенный многодетными мамами – сообществом, которое больше всего заинтересовано в обеспечении безопасности нашего подрастающего поколения", – сообщил координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов.

Он указал на актуальность подобных мероприятий. Как отмечается, мастер-классы по формированию культуры безопасного поведения запланированы в трех районах столицы.

"Все родители хотят одного – уберечь своих детей от опасных ситуаций, защитить их жизни и здоровье. Поэтому очень важно как можно чаще говорить с ними о безопасности, проговаривать, как они будут вести себя в той или иной ситуации. Благодаря этому проекту каждый ребенок помимо знаний и навыков получит и полезный "документ" – "паспорт безопасности", в котором будет собрана вся необходимая информация с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях", – добавил Лиханов.

Накануне сообщалось, что Александр Лиханов и волонтеры из столицы доставили гуманитарную помощь в новые регионы. Гуманитарные миссии "Безопасной столицы" будут продолжены.

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