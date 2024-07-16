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Лавров и Сийярто обвинили Киев в нарушении прав нацменьшинств

21:30
  • вторник
  • 16 июля 2024

Министры встретились в штаб-квартире ООН

Нарушение Киевом прав проживающих на Украине нацменьшинств недопустимо. Об этом сказано в сообщении по итогам встречи министров иностранных дел России и Венгрии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Российский и венгерский министры встретились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Лавров и Сийярто обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе по ситуации вокруг Украины. Стороны указали на грубейшее нарушение Киевом прав проживающих в стране национальных меньшинств.

Министры высоко оценили уровень российско-венгерского политического диалога. Лавров и Сийярто подтвердили важность реализации крупных совместных экономических проектов, в том числе в энергетике.

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