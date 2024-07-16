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Проблемы с энергоснабжением возникли на юге России из-за сбоя на Ростовской АЭС

21:51
  • вторник
  • 16 июля 2024

Ограничения коснулись части Ставрополья, Краснодара и Крыма

Временные ограничения энергоснабжения коснулись части части Ставропольского края, включая курортный регион Кавказских Минеральных Вод. Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров, потребление ограничено на 140 МВт,на нескольких территориях отключены абоненты. Ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии - с 22:00 до 23:00 часов.

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В Краснодаре временные отключения электричества затронули 40% энергосистемы. Жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций. Также о проблемах с энергоснабжением сообщили из Крыма.

Причиной возникших проблем стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Как сообщили в "Росатоме", энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Причины выясняются, радиационный фон в норме, передает "Интерфакс".

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