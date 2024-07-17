Медведев: России сейчас не о чем и не с кем разговаривать на Западе

Зампред СБ РФ дал интервью "Аргументам и фактам"

Москве сейчас не о чем и не с кем разговаривать на Западе, там остались лишь "унылые посредственности". Об этом в среду, 17 июля, в эксклюзивном интервью газете "Аргументы и факты" рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он также добавил, что Россия сегодня не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны-участницы альянса.

При этом, по словам Медведева, любые попытки НАТО "продвигать свои шкурные интересы" на территории Украины будут и дальше наталкиваться на адекватное противодействие.

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