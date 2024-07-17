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Илон Маск объявил о переносе офиса SpaceX из Калифорнии в связи с новым законом о трансгендерности*

03:50
  • среда
  • 17 июля 2024

Предприниматель назвал нововведения в калифорнийском законодательстве "последней каплей"

Штаб-квартира SpaceX переезжает из штата Калифорния в связи с новым законом о трансгендерности*. Об этом во вторник, 17 июля, сообщил в соцсети X американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий школам информировать родителей о решении их ребёнка сменить пол. Маск назвал это "последней каплей".

Американский предприниматель уже предупреждал власти Калифорнии о том, что законы о смене пола вынудят семьи и компании покинуть Калифорнию, чтобы защитить своих детей.

Он сообщил, что офис SpaceX теперь будет расположен в Техасе.

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