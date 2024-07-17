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Япония передаст Украине три миллиарда долларов из прибыли от активов РФ

05:07
  • среда
  • 17 июля 2024

О планах японского правительства сообщает Kyodo

Япония направит Украине более трёх миллиардов долларов за счёт прибыли от замороженных активов РФ. Об этом в среду, 17 июля, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что предоставленные средства не будут использоваться в военных целях. Их планируют направить в первую очередь на восстановление инфраструктуры на Украине.

По данным агентства, власти страны прорабатывают механизмы реализации этого плана.

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