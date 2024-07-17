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Китай готов сотрудничать с Венгрией для разрешения конфликта на Украине

07:40
  • среда
  • 17 июля 2024

Министр иностранных дел Китай провёл телефонный разговор со своим венгерским коллегой

Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования. Об этом в среду, 17 июля, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

По словам политика, содействие "охлаждению" ситуации на Украине является сегодня "самым неотложным делом".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил ряд визитов в рамках своей "миссии мира", в том числе в Китай и Россию. Этим он вызвал волну недовольства среди стран Евросоюза.

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