Американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления

Американские власти фактически сняли ограничения президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России. Об этом заявил в среду, 17 июля, руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что "в Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации", чтобы "оправдать собственные преступления и выгородить Киев". Для этого режиму Зеленского дают карт-бланш на атаки американским оружием российской территории.

Как подчеркнул Полищук, "мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника". Он предупредил, что после удара ВСУ по Севастополю с участием США американскому послу в Москве и властям Соединенных Штатов были сделаны "жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым", сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление украинских властей на западных партнеров в вопросе разрешения наносить удары их оружием по российской территории, возможно, начинает приносить плоды. По утверждению политика, в этой сфере появляются "некоторые позитивные сигналы".

В Пентагоне отмечали, что США допускают отмену ограничений на удары американским оружием по российской территории — по мере развития конфликта на Украине Вашингтон может менять свою политику.

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