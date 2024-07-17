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МИД: США дали карт-бланш Зеленскому на нанесение ударов по России

08:15
  • среда
  • 17 июля 2024

Американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления

Американские власти фактически сняли ограничения президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России. Об этом заявил в среду, 17 июля, руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Нанесён удар по эшелону с военной техникой ВСУ
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Дипломат отметил, что "в Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации", чтобы "оправдать собственные преступления и выгородить Киев". Для этого режиму Зеленского дают карт-бланш на атаки американским оружием российской территории.

Как подчеркнул Полищук, "мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника". Он предупредил, что после удара ВСУ по Севастополю с участием США американскому послу в Москве и властям Соединенных Штатов были сделаны "жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым", сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление украинских властей на западных партнеров в вопросе разрешения наносить удары их оружием по российской территории, возможно, начинает приносить плоды. По утверждению политика, в этой сфере появляются "некоторые позитивные сигналы".

В Пентагоне отмечали, что США допускают отмену ограничений на удары американским оружием по российской территории — по мере развития конфликта на Украине Вашингтон может менять свою политику.

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