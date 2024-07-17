Марка Рютте он охарактеризовал "как системного атлантиста и записного русофоба"

Со сменой генерального секретаря НАТО для России ничего не изменится, ведь ключевые решения принимаются не всеми участниками альянса, а одним государством — США. Такое заявление сделал во вторник, 16 июля, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам политика, нового генсека НАТО Марка Рютте он знает "как системного атлантиста и записного русофоба", "который нарочито подчеркивает дружбу с киевскими бандеровцами".

По этой причине "никаких иллюзий мы не питаем и будем продолжать отстаивать свои национальные интересы так же, как делали это все прошедшие годы", сообщает "Интерфакс".

Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун отмечал, что НАТО — региональный военный блок, оставшийся со времен холодной войны, который до сих пор стремится расширить свою сферу влияния, не останавливаясь ни перед чем. Этот военно-политический блок подливает масла в огонь любого конфликта, где бы они ни появлялись, разжигая конфронтацию в мире.

Между тем президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО должна быть готова к военной конфронтации, а чтобы защититься от такой угрозы, "альянс должен быть настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram