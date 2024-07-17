ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев рассказал, как изменятся отношения России и НАТО при новом генсеке

08:32
  • среда
  • 17 июля 2024

Марка Рютте он охарактеризовал "как системного атлантиста и записного русофоба"

Со сменой генерального секретаря НАТО для России ничего не изменится, ведь ключевые решения принимаются не всеми участниками альянса, а одним государством — США. Такое заявление сделал во вторник, 16 июля, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
У края пропасти: НАТО толкает Украину биться до конца

По словам политика, нового генсека НАТО Марка Рютте он знает "как системного атлантиста и записного русофоба", "который нарочито подчеркивает дружбу с киевскими бандеровцами".

По этой причине "никаких иллюзий мы не питаем и будем продолжать отстаивать свои национальные интересы так же, как делали это все прошедшие годы", сообщает "Интерфакс".

Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун отмечал, что НАТО — региональный военный блок, оставшийся со времен холодной войны, который до сих пор стремится расширить свою сферу влияния, не останавливаясь ни перед чем. Этот военно-политический блок подливает масла в огонь любого конфликта, где бы они ни появлялись, разжигая конфронтацию в мире.

Между тем президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО должна быть готова к военной конфронтации, а чтобы защититься от такой угрозы, "альянс должен быть настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.