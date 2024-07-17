Иран отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Трампа

В этой стране его считают преступником

CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что американские разведслужбы якобы получили сведения о том, что Иран будто бы планировал "устранить" Дональда Трампа. Однако, по данным телеканала, сейчас нет никаких доказательств, что подозреваемый в недавнем покушении на республиканца в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору".

Иран отреагировал на эту информацию. Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани отмел все обвинения, хотя и признал, что страна считает Дональда Трампа преступником после гибели известного командующего элитного подразделения ВС Ирана генерала Касема Сулеймани.

"Исламская Республика Иран... решительно отвергает любое вмешательство в недавнее вооруженное покушение на Трампа и заявления о намерении Ирана совершить такой шаг и считает подобные заявления имеющими предвзятые политические цели и мотивы", - цитирует слова Канаани РИА Новости.

Напомним, что Сулеймани был убит в результате американской операции, проведенной в районе международного аэропорта Багдада четыре года назад. Дело в том, что в США его считают причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде в конце 2019 года.

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