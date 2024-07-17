Политолог Маслов: "С новыми технологиями через 25 лет Китай завоюет мир"

Если научится эти технологии производить

В Китае стартует третий пленум Центрального комитета Компартии ХХ созыва, который продлится до 18 июля. На нем планируют обсудить вопросы экономического развития страны. Ожидания от пленума с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки.

"Пленумы Компартии пооткровеннее. Потому что там обсуждаются болезненные вопросы. Те вещи, которые не выносятся на съезд, выносятся на пленумы. Как раз изменение политик, экономических политик обычно происходит именно на пленумах. Пути достижения целей важнее, пожалуй, чем вектор, потому что вектор и так понятен. Интересно, что пленум неоднократно откладывался. Он должен был произойти месяца три назад, и в это время и вырабатывалась политика, потому что нечем было отчитаться. Но мы видим, что ВВП Китая все-таки по первому и второму кварталу подрос на 5%, это нормальный рост вполне. Но самое главное, за счет чего будет рывок. И судя по всему, Китай будет делать огромный упор на новые технологии, на инновации, на те технологии, которые будут актуальны через 25 лет. То есть, если сегодня Китай научится их производить, через 25 лет он за счет новых технологий будет завоевывать мир", - заявил Маслов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram