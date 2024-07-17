ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Маслов: "С новыми технологиями через 25 лет Китай завоюет мир"

09:13
  • среда
  • 17 июля 2024

Если научится эти технологии производить

В Китае стартует третий пленум Центрального комитета Компартии ХХ созыва, который продлится до 18 июля. На нем планируют обсудить вопросы экономического развития страны. Ожидания от пленума с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки.

"Пленумы Компартии пооткровеннее. Потому что там обсуждаются болезненные вопросы. Те вещи, которые не выносятся на съезд, выносятся на пленумы. Как раз изменение политик, экономических политик обычно происходит именно на пленумах. Пути достижения целей важнее, пожалуй, чем вектор, потому что вектор и так понятен. Интересно, что пленум неоднократно откладывался. Он должен был произойти месяца три назад, и в это время и вырабатывалась политика, потому что нечем было отчитаться. Но мы видим, что ВВП Китая все-таки по первому и второму кварталу подрос на 5%, это нормальный рост вполне. Но самое главное, за счет чего будет рывок. И судя по всему, Китай будет делать огромный упор на новые технологии, на инновации, на те технологии, которые будут актуальны через 25 лет. То есть, если сегодня Китай научится их производить, через 25 лет он за счет новых технологий будет завоевывать мир", - заявил Маслов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Производство электроники в Китае
Производство электроники в Китае
Порт Китая
Порт Китая
Алексей Маслов
Алексей Маслов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.