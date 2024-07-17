Отключенный из-за сбоя энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу

На станции произошло ложное срабатывание защиты генератора

Несколько часов назад на Ростовской АЭС заработал первый энергоблок, отключенный накануне. Как сообщили в "Росэнергоатоме", на станции произошло ложное срабатывание защиты генератора.

Неполадки устранили в кратчайшие сроки, сейчас блок несет нагрузку в тысячу мегаватт и выдает мощность, необходимую для восстановления энергоснабжения. Перебои со светом произошли во вторник в Северной Осетии, Дагестане, Ростовской области, Ставрополье и на Кубани. Частично - в Сочи.

В Краснодаре отключились свыше 100 элетроподстанций: не работали светофоры, встали трамваи, троллейбусы, были проблемы со связью. Сейчас в ряде регионов энергоснабжение полностью восстановлено.

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