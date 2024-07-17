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Трамп сделал важное заявление о санкциях против России

08:31
  • среда
  • 17 июля 2024

Кандидат в президенты США считают этот путь тупиковым

США не должны обострять отношения с Россией, а путь санкций является тупиковым. Об этом заявил Дональд Трамп в обширном интервью агентству "Блумберг".

Политик подчеркнул необходимость прекратить войну на Украине и обвинил президента Байдена в сближении Москвы и Пекина, от которого страдает американская экономика.

Сегодня Трамп снова посетил съезд Республиканской партии, на котором выступили его недавние конкуренты. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор Круз, губернатор Флориды Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами единодушно выразили полную поддержку.

Предвыборные встречи проводит и действующий глава государства. Джо Байден, прибывший на съезд "Ассоциации цветных" заявил: он рад, что Трамп не пострадал во время покушения. Но при этом назвал конкурента лгуном и расистом.
 

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