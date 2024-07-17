ТАСС: упавший под Коломной SSJ-100 мог избежать крушения

Самолет не совершал обязательный облет

Потерпевший крушение в Подмосковье пассажирский самолет Superjet 100 (SSJ-100) не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания.

По регламенту первыми на борт должны подняться летчики-испытатели, они проверяют все системы воздушного судна. Они бы заметили технические неисправности самолета, в отличие от штатного экипажа, передает ТАСС.

"Линейный экипаж в таком случае может вовремя не распознать проблему, в отличие от экипажа облета. Вторые готовы к различному спектру ситуаций, первых просто не готовят к такому", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, информации о полетах SSJ-100 нет в реестре воздушных судов и других открытых источниках. Последний полет датируется 3 мая текущего года.

Самолет Superjet 100 потерпел крушение возле деревни Большое Карасево под Коломной 12 июля. Известно, что он вылетел с аэродрома авиационного завода в Луховицах и направлялся в аэропорт "Внуково".

На борту находились три члена экипажа, все они погибли. Причины произошедшего выясняются, они не связаны с неисправностью двигателей и попаданием в них птиц.

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