Объявленный в розыск муж Блиновской нашелся в опасном месте: грозит смерть

Мужчина может потерять все

Мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея перевели служить под село Урожайное в ДНР. Теперь он возит боекомплекты на передовую, ежедневно рискуя попасть под артобстрел или удар украинского дрона, передает телеграм-канал Mash.

До этого Алексей служил под городом Красногоровка, где состоял в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Туда он перешел из 95-го стрелкового полка. Такие быстрые "перемещения" обусловлены статусом "доброволец". Отметим, что официально это все заняло бы больше времени.

Напомним, что супруга Елены Блиновской объявили в розыск из-за уголовных дел о неуплате налогов. Также в перспективе статус банкрота и конфискация имущества. Иск об этом уже зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Причина — долг в размере 7 млн 636 тысяч рублей, которые Алексей Блиновский не отдает банку. В документе указывают, что его не раз предупреждали о деньгах и грозили судом.

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