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Маркетплейсы предупредили о риске проблем с ввозом товаров из-за рубежа

09:07
  • среда
  • 17 июля 2024

Это связано с обновлением Таможенного кодекса ЕАЭС

Участники рынка интернет-торговли предупредили о риске удорожания и усложнения зарубежных онлайн-покупок для российских потребителей. Это связано с планами обновления Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Пресловутые изменения предполагают выделение товаров трансграничной электронной торговли в отдельную категорию и введение деклараций на них. Появятся операторы электронной торговли и специализированные таможенные склады.

Главное отличие от нынешней ситуации состоит в том, что сейчас покупки россиян за рубежом, совершенные через маркетплейсы, ввозятся в Россию как товары для личного пользования. После изменения Таможенного кодекса ЕАЭС понятие "товары для личного пользования" будет применяться лишь к вещам, которые человек ввозит или вывозит через границу в багаже или которые в его адрес отправляет другое физлицо почтой или перевозчиком, поясняет РБК.

Ранее перебои с поставками товаров у маркетплейсов могли возникать по менее крупным причинам — например, полицейские рейды по выявлению нелегалов на складах таких компаний. В Wildberries во время одной из таких проверок заявляли, что "сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам".

В январе на складе Wildberries в Санкт-Петербурге вспыхнул сильный пожар, страховщики оценили ущерб от этого ЧП в 10 миллиардов рублей. Пострадавших удалось избежать.

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