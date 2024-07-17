ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В разведке США допустили новые покушения на Трампа

09:39
  • среда
  • 17 июля 2024

Политик спасся от убийцы, отделавшись ранением уха

В разведке США не исключают новых возможных попыток покушения на жизнь кандидата в президенты оТ республиканской партии Дональда Трампа. Предприняты они могут быть уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
Стало известно, как себя чувствует раненый Дональд Трамп

Собеседники издания утверждают, что в последние месяцы разведка активизировалась, а потому чиновники стали более уверены во враждебных намерениях Ирана — он и может организовать новые попытки покушения.

Также подчеркивается, что Секретная служба США в последнее время усилила меры безопасности. Источники сообщили, что спецслужба неоднократно предостерегала штаб Трампа от проведения митингов на открытом воздухе.

При этом в миссии Ирана в ООН подчеркивают, что обвинения в адрес Тегерана в якобы планировании покушения на Трампа необоснованны и злонамеренны. Иран считает Трампа преступником после убийства генерала Сулеймани, однако иранские власти выбрали законный путь для привлечения его к ответственности.

При этом член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин назвала покушение на Трампа частью зловещего заговора. Политик поинтересовалась, как мог 20-летний юноша в одиночку совершить покушение на кандидата в президенты со всей его охраной и защитой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.