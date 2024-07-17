В разведке США допустили новые покушения на Трампа

Политик спасся от убийцы, отделавшись ранением уха

В разведке США не исключают новых возможных попыток покушения на жизнь кандидата в президенты оТ республиканской партии Дональда Трампа. Предприняты они могут быть уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Собеседники издания утверждают, что в последние месяцы разведка активизировалась, а потому чиновники стали более уверены во враждебных намерениях Ирана — он и может организовать новые попытки покушения.

Также подчеркивается, что Секретная служба США в последнее время усилила меры безопасности. Источники сообщили, что спецслужба неоднократно предостерегала штаб Трампа от проведения митингов на открытом воздухе.

При этом в миссии Ирана в ООН подчеркивают, что обвинения в адрес Тегерана в якобы планировании покушения на Трампа необоснованны и злонамеренны. Иран считает Трампа преступником после убийства генерала Сулеймани, однако иранские власти выбрали законный путь для привлечения его к ответственности.

При этом член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин назвала покушение на Трампа частью зловещего заговора. Политик поинтересовалась, как мог 20-летний юноша в одиночку совершить покушение на кандидата в президенты со всей его охраной и защитой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram