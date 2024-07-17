Но есть шанс на "потепление"

Бывший посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин проанализировал отношения России и Австралии и пришел к выводу, что они могли бы быть гораздо лучше, однако влияние или давление Америки не дает им развиваться. Кевин считает, что лишь "в общей разрядке" между Россией и Западом может наступить "потепление".

"Все австралийские правительства с 1945 года были последователями, а не лидерами", - отметил эксперт, при этом подчеркнув, что между русскими и австралийцами на самом деле много общего в истории, поп-культуре и традиционных ценностях.

"Для начала австралийские элиты должны освободиться от змеиной хватки Вашингтона, и невозможно представить, чтобы такое было возможно при правлении Демократической партии в Вашингтоне", - рассуждает бывший австралийский посол.

Тем не менее, он выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону, если президентом США станет республиканец Дональд Трамп, передает РИА Новости.

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