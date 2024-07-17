ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Нидерландах подтвердили бесполезность санкций против России

10:00
  • среда
  • 17 июля 2024

Журналистка из этой страны увидела ситуацию собственными глазами

В магазинах в Москве можно найти практически все — рестрикции Евросоюза в отношении России оказались бездейственными. Такое мнение высказала в среду, 17 июля, журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде.
Трамп сделал важное заявление о санкциях против России

Ван ден Энде живет и работает в России с 2022 года, наблюдая ситуацию в стране изнутри. Она подчеркнула, что "даже при существовании режима европейских санкций я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году".

Журналистка также подчеркнула, что, вопреки звучащим с Запада утверждениям, у россиян есть доступ к интернет-ресурсам и средствам массовой информации, что обеспечивает им возможность знакомиться с позициями всех сторон, включая западные страны.

При этом Запад продолжает дезинформировать общество о том, что действительно происходит в России и как живут ее граждане, рассказала ван ден Энде в интервью РИА Новости: "То, что мы читаем в западных СМИ о России – совершенно противоположно тому, что мы видим здесь".

Ранее российский лидер Владимир Путин указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также отметил, что страны Запада мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. Москва же при этом смогла не только выстоять под ударом санкций, но и извлечь из них определенную выгоду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.