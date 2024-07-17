Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на АЭС

Накануне был установлен рекорд потребления мощности

Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения потребителей на юге России после сбоя на Ростовской атомной электростанции (АЭС).

"Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", - говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Серьезная нагрузка на энергосистему юга возникла из-за притока туристов, аномальной жары, повсеместной работы кондиционеров и холодильного оборудования.

16 июля автоматика Ростовской АЭС отключила один из энергоблоков из-за ложного срабатывания защиты генератора. На юге ввели временные ограничения потребления электроэнергии в целях сохранения устойчивости энергосистемы. Сбой затронул Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарский края, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Крым и Севастополь.

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