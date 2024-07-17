ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на АЭС

10:08
  • среда
  • 17 июля 2024

Накануне был установлен рекорд потребления мощности

Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения потребителей на юге России после сбоя на Ростовской атомной электростанции (АЭС).

"Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", - говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Серьезная нагрузка на энергосистему юга возникла из-за притока туристов, аномальной жары, повсеместной работы кондиционеров и холодильного оборудования.

16 июля автоматика Ростовской АЭС отключила один из энергоблоков из-за ложного срабатывания защиты генератора. На юге ввели временные ограничения потребления электроэнергии в целях сохранения устойчивости энергосистемы. Сбой затронул Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарский края, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Крым и Севастополь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ремонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.