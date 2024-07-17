ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

По словам источников, актер не предоставил вовремя финансовую отчетность

Счета актера Павла Прилучного заблокировала налоговая инспекций, поскольку звезда не предоставила декларацию в установленные сроки. Об этом в среду, 17 июля, рассказал Telegram-канал SHOT.

По данным источников канала, Прилучный не может пользоваться счетами в трех банках в качестве индивидуального предпринимателя из-за просрочки подачи налоговой отчетности. Актер должен был сдать ее до 3 июля.

При этом Прилучный судится с бывшей женой Агатой Муцениеце за сумму по алиментам, которые были назначены ему на общих сына и дочь. Экс-супруга называла несправедливым то, что зарабатывающий миллионы Павел отдает на детей небольшую, по ее мнению сумму. Однако когда Муцениеце добилась увеличения выплат, ответчик подал апелляцию, назвав решение суда незаконным и необоснованным.

Актер подал в суд заявление, чтобы определить место жительства семилетней Мии и 11-летнего Тимофея. Детей вызовут в суд 29 августа — им придется ответить на вопрос о том, с кем из родителей они хотят остаться.

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